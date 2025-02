La mappa internazionale degli artisti "usa e getta"

Tra i tanti artisti che hanno utilizzato materiale di recupero a noi è piaciuto molto lo scultore danese Thomas Dambo che, per far apprezzare queste opere, si è inventato una "caccia al tesoro". Realizza troll che poi nasconde nei boschi. L’italiano Mimmo Rotella, è famoso per i suoi poster cinematografici assemblati con tappi di bottiglia, pezzi di stoffa e corde. Negli Stati Uniti, l’artista che ci è piaciuto di più è Erik Jensen famoso per aver realizzato mosaici con tastiere per computer; e anche l’artista australiano, John Dahlsen, usa materiali restituiti dalle maree: plastiche, pezzi di boa, reti o cinghie e realizza collage tridimensionali su paesaggi naturali.

Gli artisti hanno capito l’utilità di riciclare e, attraverso la loro arte, lanciano un messaggio molto forte a tutti noi affinché comportamenti adeguati siano messi in atto in ogni angolo del pianeta. Sappiamo che è una impresa non facile, ma la sfida va accettata se vogliamo che il nostro prossimo trovi un ambiente accogliente e pulito. Prati, boschi, montagne, fiumi, laghi, mari e aria sono una risorsa importantissima per la vita e vanno protetti; giocare liberamente fuori, a contatto con questi ambienti, è importante e vitale. Contagiamoci e aiutiamoci a scoprire nuovi paesaggi e a toccarli con mano, educhiamoci a comprendere appieno i colori, i profumi, i rumori della natura. Ogni elemento presente, dagli animali alle piante, è essenziale preservarlo in tutta la sua bellezza. Basta poco, piccole azioni da compiere quotidianamente.