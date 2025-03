La mappa delle app per comprare prodotti sani

Yuka è un’applicazione francese nata nel 2017 che valuta prodotti alimentari e cosmetici, scansionandone il codice a barre. L’app fornisce una valutazione degli ingredienti e del loro effetto sulla salute, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei consumatori aiutandoli a decifrare le etichette spesso poco comprensibili. Suggerisce anche alternative più salutari. L’idea è venuta al cofondatore Benoit Martin, padre di tre bambini, che come gran parte dei genitori si sentiva perso di fronte alle informazioni sulle etichette dei prodotti alimentari per l’infanzia.

Tra le altre app che ci permettono di informarsi sui prodotti, c’è Good on You dedicata alla moda sostenibile. L’app valuta i marchi in base a vari criteri, come l’uso di materiali sostenibili, le pratiche di produzione etiche, le politiche di benessere degli animali e l’impatto sull’ambiente. Ogni marchio riceve una valutazione che va da "eccellente" a "non consigliato", aiutando gli utenti a capire quali brand sono più responsabili sulla sostenibilità. Strumento utile per chi vuole ridurre l’impatto ambientale e fare acquisti promuovendo l’industria della moda etica e responsabile. Contrasta la Fast fashion, produzione e distribuzione rapida di abbigliamento a basso costo che segue le tendenze di moda ma spesso a scapito dell’ambiente.

C’è poi Junker un’app che dice come differenziare i prodotti in base alla categoria di appartenenza. Così è più facile agire senza dubbi o incertezze.