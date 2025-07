Menichella:: "Ospedale, bene il ritorno del bar"

Ha dunque ripreso, come annunciato, il servizio bar all’interno dell’ospedale della Valtiberina di Sansepolcro dopo oltre un anno di chiusura. La struttura si è nuovamente dotata del punto somministrazione alimentari e vivande a beneficio di degenti e dei loro amici e parenti in visita e dell’intero personale ospedaliero. Il servizio è affidato, per i prossimi sei anni, alla ditta "Family Bar di Grassi Luca & co. s.n.c.". Un marchio conosciuto ed apprezzato nell’intera Toscana. Originario di Barberino, vanta già esperienze similari a Firenze, Siena e, per quanto riguarda l’area aretina, alla Fratta in territorio cortonese. Dopo un lungo periodo di chiusura e dopo le vicissitudini che hanno contraddistinto le ultime fasi della precedente gestione, tutto è tornato alla normalità. Il bar sarà aperto, per tutti i giorni dell’anno, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 16; il sabato e i prefestivi dalle 7 alle 13; sarà invece chiuso la domenica e i giorni festivi. Nel primo giorno di attività, presente anche l’amministrazione comunale con l’assessore a sanità e sociale, Mario Menichella (nella foto), che ha incontrato i nuovi gestori portando il saluto di Palazzo delle Laudi.

"Siamo particolarmente soddisfatti di questa riapertura – ha detto Menichella – perché, in un momento contrassegnato da diverse problematiche inerenti al nosocomio, segna comunque un piccolo ma significativo ritorno alla normalità quotidiana della struttura. Ai nuovi gestori formuliamo i migliori auguri di buon lavoro, certi che sapranno rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti ricoverati, del personale sanitario e di tutti coloro che usufruiscono quotidianamente di un servizio che non è poca cosa in un luogo sensibile come questo".