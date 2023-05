La Maggiolata va di fiore in fiore Oltre 8mila visitatori alla sfilata

di Luca Amodio

E’ stato il fine settimana dei record per la Maggiolata Lucignanese. Oltre 8mila coloro che domenica hanno partecipato alla terza sfilata dei carri di fiori nel borgo della Valdichiana. Ma le super presenze si erano intraviste già dal sabato sera quando, prima la cena in piazza delle Logge, poi il Dj set, avevano portato nel cuore del paese tanti visitatori, soprattutto giovani che hanno festeggiato la serata con i rioni di Lucignano.

"In base a dati parziali, con stime ancora in corso – dicono dal Comitato Maggiolata – il numero di visitatori potrebbe aver doppiato quelli della prima uscita, che già era stata ottima". Numeri da champions league anche sui social. In soli due giorni il video instagram realizzato dai travel blogger "Andreea&Luca" che mostra le bellezze di Lucignano nei giorni della festa del fiore ha collezionato 284 mila visualizzazioni, in appena due giorni. Un appeal social che potrebbe aver trainato anche quello nel "mondo reale".

Un clima di festa che il sindaco di Lucignano, Roberta Casini, ha consacrato anche ricordando che le mure del paese, il prossimo 8,9,10, settembre, ospiteranno il Festival nazionale dei borghi più belli d’Italia: "Saranno presenti i rappresentanti di tutti e 350 Borghi più belli d’Italia. A breve sveleremo il programma ufficiale, per noi è un grande onore poter ricevere tutti i delegati dell’Italia più autentica" ha detto la prima cittadina sul palco. Una giornata che ha ricevuto anche il plauso di Massimo Guasconi, presidente della camera di commercio Arezzo Siena, "non conoscevo la Maggiolata un colpo d’occhio straordinario, tanta gente empatica con l’iniziativa. Sono a testimoniare l’impegno anche del mondo economico a fianco di tanti volontari, dell’amministrazione e di tutti coloro che si impegnano per la sua realizzazione". Poi l’annuncio: "Camera di commercio sarà a fianco di Lucignano anche in occasione dell’appuntamento di settembre col Festival dei Borghi più d’Italia".

Intanto sale l’attesa per il gran finale, in programma giovedì primo giugno quando si svolgerà la storica "battaglia dei fiori" e la proclamazione del carro vincitore dell’edizione 2023. Chi si aggiudicherà il "Grifo d’oro"? Ad ora, per dirla con il presidente della Maggiolata, Massimo casini, "ha vinto Lucignano".