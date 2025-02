La grande rivoluzione da vivere

La chiamano guerra delle intelligenze: quella artificiale contro quella umana. Stiamo forse vivendo la più grande rivoluzione di tutti i tempi: quella che spingerà qualche frequentatore dei social poco ferrato in geografia a credere che in piazza Grande ci sia davvero il mare. Il video creato da LeoBi, al secolo Leonardo Bigliazzi, ha spopolato tra condivisioni e commenti entusiastici. "L’ho fatto per gioco" ha detto Bigliazzi a La Nazione anche se raccontare la città con gli occhi di un bambino può essere un’ottima chiave di promozione territoriale. Google lo conoscevamo già e ci dava accesso al sapere, ma la capacità generativa è il calcio di inizio della rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Anche se il mare in piazza Grande non arriverà mai.

Federico D’Ascoli