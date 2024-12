La giornata su salute mentale e alimentare. Gli esperti incontrano i ragazzi del Vasari

AREZZO

Una mattinata dedicata ai giovani per affrontare i temi dei disturbi alimentari, del body shaming e dell’educazione a uno stile di vita sano. Domani, dalle 10 alle 13, la sede aretina di Confcommercio Firenze Arezzo ospiterà un evento promosso dal Gruppo psicologi in collaborazione con l’Istituto Vasari di Arezzo, rivolto agli studenti delle scuole medie. L’iniziativa punta a sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche cruciali come la salute mentale e alimentare, fornendo strumenti pratici per la prevenzione e il benessere. La presidente della categoria degli psicologi, Elisa Marcheselli, introdurrà i temi dei disturbi alimentari e del body shaming, spiegandone le implicazioni sociali e psicologiche. Seguirà una sessione interattiva condotta da Laura Bondi e Francesca Martini, che guideranno i ragazzi in un brainstorming su stili di vita sani. Martina Di Bella presenterà invece il metodo del mindfulness eating. L’approfondimento scientifico sarà affidato a Pierluigi Rossi, noto esperto di nutrizione. A rendere ancora più significativa la giornata sarà la testimonianza diretta di Maddalena, una giovane che condividerà la sua esperienza nella lotta contro i disturbi alimentari, dando ai ragazzi una prospettiva autentica, capace di sensibilizzare e ispirare.