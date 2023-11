La Giana ora punta in alto. A Padova esame di maturità

GORGONZOLA (Milano)

Alle 18.30 di oggi gara tosta in Veneto per la Giana Erminio ospite del Padova allo stadio Euganeo.

I biancoazzurri di mister Andrea Chiappella incontrano infatti in un doppio confronto ravvicinato (tra campionato e Coppa Italia) una delle corazzate del girone e dopo il buon pari rimeditato contro la Pro Sesto questo ostacolo è ancora più probante per l’undici che scenderà in campo.

Mister Chiappella dovrebbe confermare a meno di sorprese dell’ultima ora uno schieramento con il sistema di gioco del 4-3-1-2. "Siamo riusciti a muovere la classifica - dice mister Chiappella - ma dobbiamo essere bravi nelle partite bloccate a trovare delle soluzioni concrete nelle poche situazioni che si possono creare. La squadra sta crescendo di condizione e consapevolezza, io sono molto ottimista".

Dall’Euganeo si cercherà pertanto di tornare prima di tutto con un risultato positivo, stando attenti soprattutto a non andare in svantaggio su un campo che rivedrà la Giana Erminio di nuovo giocare martedì 7 in occasione della Coppa Italia per la disputa del secondo turno di questa manifestazione.

L.D.F.