La frana portata dal maltempo Montagna, la strada è riaperta Ora la frazione non è più isolata

di Claudio Roselli

Avevano rischiato di rimanere isolati un’abitazione e la Montagna, frazione di Sansepolcro sul versante appenninico, ma l’intervento domenicale degli operai del servizio manutenzione dell’amministrazione comunale ha risolto la situazione in un inizio di giugno dal sapore più autunnale che estivo, a causa delle ripetute piogge. L’imprevisto si era verificato nella giornata atmosfericamente più tranquilla dell’attuale periodo: quella festiva di venerdì 2 giugno; all’altezza della località Valchiere, a circa un paio di chilometri di distanza e lungo la strada che collega con il centro urbano, dove uno smottamento del fosso a monte aveva sommerso il piano viabile e si era riversato nell’area sottostante, isolando un’abitazione privata. Dopo un primo intervento di messa in sicurezza, i lavori sono proseguiti per tutta la giornata di sabato fino al pomeriggio quando, nonostante il temporale in corso, è stato rimosso un grosso quantitativo di detriti, legna e fango. E’ stato quindi ripristinato il regolare deflusso dell’acqua nel tombino sottostante la strada comunale, permesso il transito in sicurezza sulla strada e liberato l’accesso all’abitazione.

Oltre agli operai comunali, sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco volontari del locale distaccamento, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri forestali; fondamentale anche il supporto dei privati e in particolare delle ditte Mirco Procelli, Lucos srl ed Eurospurghi, che hanno messo a disposizione uomini e mezzi speciali.

"La situazione resta sostanzialmente sotto controllo – ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi – e provvidenziale è stato l’intervento che proprio in primavera abbiamo effettuato su fossi e canalette, impiegando i nuovi mezzi che abbiamo in dotazione da pochi mesi, altrimenti la situazione avrebbe rischiato di farsi problematica".

Ma non ci si è fermati alla sola rimozione dell’inconveniente: "Nella giornata di lunedì – ha proseguito Marzi – i nostri tecnici hanno eseguito una dettagliata ricognizione del territorio, non solo nella zona di collina ma anche in quella di pianura". E alle 12 di oggi, è prevista una riunione con anche i rappresentanti dell’Unione dei Comuni della Valtiberina per valutare le eventuali necessità di intervento; anche se casi di gravità non si sono verificati, il monitoraggio deve essere pur sempre accurato e anche a Sansepolcro qualche indicativo segnale è comunque arrivato sabato pomeriggio, quando oltre due metri di acqua hanno invaso un paio di scantinati.