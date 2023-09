La forza di una donna oltre il male

Il coriandolo che cambia tutto, azzera, finisce. Un giorno, all’improvviso nelle piccole cose quotidiane, mentre chiami il tuo gatto e senti che la voce non esce più. È allora che il coriandolo crea il corto circuito. Lo chiama così Paola, precipitata a 37 anni nel buio dell’ictus che blocca, immobilizza, ma ha saputo trovare la via per la risalita. Ha scritto un diario sulla malattia è su come è possibile uscirne, scalino dopo scalino. Paola è arrivata alla vetta, la sua montagna. E consegna la rinascita a chi vorrà leggere il suo diaro che, intanto, ha vinto il Premio Pieve. Paola quasi non ci credeva e le lacrime tra gli applausi non è riuscita a fermarle. In quelle lacrime c’è l’essenza di una donna che ha lottato per la vita.