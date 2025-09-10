La Filodrammatica “L'Antica Fraschetta” torna a Bucine con la commedia “I mariti”

Arezzo, 10 settembre 2025 – Dopo il successo nelle rassegne teatrali estive, la Filodrammatica L'Antica Fraschetta torna sul palcoscenico del Teatro Comunale di Bucine. Sabato 20 settembre 2025, alle ore 21.15, la compagnia presenterà la commedia brillante in tre atti I mariti di Tito Zenni, con la regia di Claudio Fuccini. L'appuntamento rientra nella I Rassegna di Teatro Amatoriale “Fraschetta di Bucine – Risate d'autunno”, iniziativa che porta sul territorio spettacoli popolari di qualità, capaci di unire divertimento e tradizione. Il ritorno a Bucine della compagnia è carico di riconoscimenti. Alla XXVIII Rassegna di Teatro in Vernacolo di Badia a Settimo, L'Antica Fraschetta ha infatti conquistato numerosi premi: migliore scenografia, migliore attore non protagonista a Claudio Fuccini nel ruolo di Ubaldo, migliore regia e compagnia vincitrice della rassegna.

A questi si aggiunge il Premio “Il Giogo” per il miglior allestimento scenico. Insomma, attestati di grande importanza. Non meno ricco il palmarès della Rassegna “Il Pino” di Badia al Pino, dove la compagnia ha ottenuto: il Premio “Alma Sorini” come migliore rappresentazione per il pubblico abbonato; il premio come migliore attrice a Linda Fuccini per il ruolo di Letizia; il riconoscimento come migliore rappresentazione secondo la giuria di esperti. La trama della commedia ruota attorno a Pergentino e Sofia, una coppia matura di Borgo San Lorenzo ancora affettuosa come il primo giorno di matrimonio. La figlia Letizia, sposata con Lorenzo e residente a Firenze con la serva Gemma, vive invece una crisi coniugale dovuta al suo carattere difficile. Dopo l'ennesimo litigio, la giovane si rifugia dai genitori, che, insieme all'amico Ubaldo Bagni, elaborano un pianoforte per farle comprendere il valore del matrimonio.