La Filarmonica diventa rock. Marky Ramone suona il tamburo e indossa la ’divisa’ del paese

La Filarmonica di Castiglioni diventa rock: c’è Marky Ramone alla console. Non è una sorpresa anche perché qualcosa era già nell’aria. Il leader dei Ramones era in prima fila durante l’inaugurazione del Maggio Castiglionese, a "giocare" con il tamburo di un membro della banda a testimonianza della sua grande passione e amore per la musica. Ma anche per Castiglion Fiorentino, dove ha scelto di vivere. E quando gli è stato proposto di partecipare ed esibirsi ad una serata dedicata alla Filarmonica non ci ha pensato due volte.

"Filarmonica Castiglionese welcomes Marky Ramone" è questo il titolo dell’evento dj – live che ha come finalità "promuovere la musica e sensibilizzare l’opinione pubblica a sostenere la nostra Filarmonica", a dirlo con le parole dell’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi. L’appuntamento è in programma per mercoledì 14 maggio dalle ore 19 in poi presso il Chiostro di San Francesco. Del resto, la banda, che si basa sul volontariato, è sempre presente durante le cerimonie e gli avvenimenti comunali dalle processioni alle ricorrenze civili fino all’ultima inaugurazione del Maggio Castiglionese. E proprio ieri la Filarmonica Castiglionese ha allietato il pomeriggio di festa con il raduno delle bande giungo alla nona edizione.

"La Filarmonica Castiglionese non vuol dire solo esibizioni per le vie del centro storico ma è anche scuola di musica e l’evento di mercoledì 14 grazie anche alla complicità di Marky vuole promuovere la musica anche nei giovani. La musica può essere definita un linguaggio universale, una sorta di colla che unisce socialmente e che diviene portavoce di messaggi per il mondo. E Castiglion Fiorentino insieme a Marky Ramone dichiara il suo ‘amore’ per la musica" conclude l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi. Dall’altra parte c’è la rockstar. "Mi piace venire qui dove ho comprato casa qualche anno fa, mi piace fare le passeggiate in centro, incontrare i miei amici e soprattutto andare a mangiare nei ristoranti: Soprattutto la pasta e la bistecca", aveva detto all’inaugurazione del Maggio Castiglionese. E poi nei giorni scorsi è arrivato anche Dj Ringo, altro amico di Castiglioni. Tra l’altro Marky e Ringo si erano conosciuti proprio sotto la torre del Cassero in un evento di qualche anno fa. Chissà che non arrivi anche Ringo in pista.