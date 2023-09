La Fiera dell’elettronica e del disco vinile nel fine settimana

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre ad Arezzo Fiere e Congressi appuntamento con la Fiera dell’elettronica e del disco vinile. Dalle 10 alle 18 per tutto il fine settimana saranno presenti espositori da tutta Italia in via Spallanzani.

Nei padiglioni di Arezzo Fiere ci sarà spazio per elettronica amatoriale, componentistica professionale e informatica con un’area appositamente dedicata al Disco Vinile. Tantissimi gli espositori che saranno protagonisti con stand dedicati ad elettronica amatoriale, componentistica professionale e informatica.

Cosa troverà il pubblico di curiosi e appassionati sui banchi degli espositori presenti alla fiera? Informatica appunto, telefonia, accessori per cellulari, componentistica elettronica, attrezzature per laboratorio, hi-fi, Arduino, surplus, cartucce, stampanti, sistemi di videosorveglianza, retrogames, computer usati, informatica, memorie, hard disc, gadget, ma anche uno spazio intero dedicati agli amanti dei dischi in vinile e molto altro ancora.