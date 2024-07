La festa in piazza Grande. In 600 si siedono a tavola . Il dress code è total white

Trecento trenta metri di erba vera srotolati sul mattonato di piazza Grande per un colpo d’occhio unico. Tutto intorno al verde del prato, il bianco degli oltre 600 commensali, tanti quelli che si sono già prenotati, per la cena bianca di Confcommercio e dei locali di piazza Grande. Questa la location unica scelta per la notte più bianca dell’anno, è qui che stasera si svolgerà infatti l’evento ormai rodato e "total white" che richiamerà ai piedi delle Logge Vasari numerose presenze, in arrivo anche da fuori Arezzo. I posti a disposizione sono rimasti pochi, ma c’è ancora la possibilità di prenotare contattando uno dei quattro ristoranti di Piazza Grande aderenti all’iniziativa.

La cena, organizzata da Confcommercio col patrocinio del Comune di Arezzo, dalla Fraternita dei Laici, il supporto di Banca Popolare di Cortona e Gp Motors rientra nel progetto Vetrina Toscana a Tavola 2024 grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo-Siena. La cena bianca con relativo dress code, avrà inizio alle 19:30 con un aperitivo nel grande prato verde fatto appunto di 330 metri quadrati di erba vera, che sarà collocato al centro di piazza Grande grazie alla collaborazione con Fabbri Vivai.

A.B.