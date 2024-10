La donazione a Crt e Gruccia

Doppia donazione alla Clinica della Riabilitazione Toscana e all’ospedale del Valdarno. Il territorio aretino conferma la vocazione alla solidarietà con due gesti concreti che dimostrano la vicinanza di cittadini e aziende a chi quotidianamente si mette a servizio del prossimo. In particolare l’impresa "Edilizia e colori", che ha sede nel capoluogo di provincia, ha donato alla Crt 10 mila paia di guanti sanitari e 500 kit completi, formati da mascherine chirurgiche, camici monouso, cuffie e copriscarpe, che saranno messi a disposizione dei visitatori dei vari reparti. Una maxi fornitura ovviamente apprezzata e subito sono arrivati i ringraziamenti di Albarosa Fuccini, presidente della Clinica, a Francesco Cardamone, titolare della ditta: "La Crt – ha commentato - è particolarmente grata per la donazione che evidenzia l’accresciuta attenzione del tessuto sociale nei confronti delle necessità e verso l’utilità della riabilitazione, fondamentale specialmente se precoce e qualificata". Sono stati invece i lavoratori della Moretti Spa di Cavriglia a regalare una bilancia pesapersone al Centro Trasfusionale del presidio ospedaliero di Santa Maria alla Gruccia. Il dono, ha spiegato la Asl Tse, ha voluto esprimere un segno tangibile di riconoscenza e apprezzamento per la solerzia e l’accoglienza riservate al familiare di un addetto dell’impresa durante il suo percorso di cura. E anche in questo caso non è mancato il grazie della direttrice del monoblocco valdarnese Patrizia Bobini: "Le donazioni sono sempre ben accette – ha dichiarato - e rappresentano un gesto di gratitudine verso il lavoro di quanti, infermieri e medici, tutti i giorni si adoperano per garantire le migliori prestazioni sanitarie agli utenti. Il mio ringraziamento va ai dipendenti della Moretti per la sensibilità mostrata al Centro Trasfusionale, diretto dalla dottoressa Cristina Paci, e al nostro ospedale".