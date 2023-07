La domenica del Moonlight Tris di autori alla festa dei libri

di Angela Baldi

Ci sono tanti super autori per il gran finale della seconda edizione di Arezzo Moonlight Festival. La rassegna organizzata da Confesercenti e Feltrinelli point prosegue fino a domani in piazza Grande. Oggi il salotto letterario propone oltre ai mercatini e agli spettacoli itineranti, tre autori. Alle 18,30 sulla terrazza di Fraternita Cinzia Leone presenta "Vieni tu giorno nella notte" edito da Mondadori. Un kamikaze si fa esplodere in un locale a Tel Aviv. Nella strage muore un giovane, si chiama Arièl Anav, è italiano e indossa la divisa dell’esercito israeliano. All’arrivo all’aeroporto Ben Gurion ai genitori, Micòl e Daniel, viene comunicato che per riavere il corpo del figlio dovranno attendere: lui e il terrorista suicida erano così vicini che la deflagrazione ne ha mischiato i resti. Cinzia Leone, giornalista, scrittrice e autrice di graphic novel, collabora con il "Corriere della Sera" e "Il Foglio". Il suo precdente romanzo, Ti rubo la vita, è uscito nel 2019 per Mondadori.

Sempre oggi alle 21 doppio appuntamento in piazza Grande con Franco Marcoaldi e il suo libro "In breve", edito da La nave di teseo e con Nadia Fusini e il volume "Maestre d’amore", Einaudi. Marcoaldi è giornalista, scrittore e poeta. Vive e lavora a Roma ed è collaboratore di "Repubblica". Nadia Fusini insegna Letterature Comparate presso il Sum, Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze. Traduttrice di moltissimi autori.

Gran finale di Arezzo Moonlight festival domani. Alle 18,30 "La Valchiria della Pace" che l’autrice, attrice, intellettuale aretina Carla Romanelli Crowther presenterà nella sala della musica all’interno del palazzo di Fraternita. Odiata dalla stampa militare e maschilista, fu ammirata dai più illustri personaggi dell’epoca: da Roosevelt ad Alfred Nobel; dallo Zar Nicola II di Russia fino a Tolstoj. La Contessa Bertha von Kinski, cresciuta in ambienti militari, divenne la pioniera del Movimento Internazionale della Pace e lottò per evitare lo scoppio della Prima Guerra Mondiale.

A seguire sempre domani alle 19,30 ma sulla terrazza di Fraternita Augusto Tocci presenta "Il Pancristiano, cibo dei pellegrini, viandanti e transumanti", chiuderà la seconda edizione del Moonlight il giallista Maurizio De Giovanni con "Sorelle", Rizzoli alle 21, una nuova indagine per l’ex agente segreto Sara Morozzi.