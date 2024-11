La denuncia dei residenti: "Siamo isolati"

Sono oltre una ventina i residenti di Via dell’Acropoli che dopo la frana di martedì hanno firmato una lettera per sollecitare il Comune a "prendere in seria considerazione la possibilità di allargare la sede stradale in quanto l’attuale, rende impossibile lo scambio tra due vetture". Oltre l’allargamento della carreggiata i cittadini sottolineano che quanto è successo il 28 ottobre scorso ha di fatto isolato una decina di famiglie che "chiedono che la viabilità di via dell’Acropoli venga ripristinata quanto prima", pur ringraziando gli enti competenti delle "minime opere eseguire al fine di rendere percorribile la viabilità".

Nella lettera, indirizzata alla stampa e al Comune, si chiede di intervenire sul torrente Bicchieraia, nelle aree di competenza del Comune dove quindi non sarebbe necessario fare espropri. "Si potrebbe prevedere una diversa collocazione delle pietre di contenimento a circa 2/2,5 metri dal ciglio della strada) e spostare l’alveo del torrente verso il parco della stessa misura". In conclusione i residenti scrivono: "Qualora la burocrazia e la politica impedissero l’accoglimento delle nostre richieste rimarremo delusi e amareggiati".