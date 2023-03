La dama fa scacco matto in piazza La sfida fra i rioni con abiti storici

di Luca Amodio

Torna a Castiglion Fiorentino la dama vivente. Per il secondo anno consecutivo piazza del Municipio, con sullo sfondo il Loggiato Vasariano, diventa ancora una volta un’autentica damiera con tanto di "pedine" con vestiti d’epoca, cioè quelli dei figuranti dei tre rioni castiglionesi che indosseranno i loro abiti per una autentica coreografia. L’appuntamento è in calendario domenica prossima, 26 marzo, alle ore 10:30 ma il lungo fine settimana dedicato al gioco della dama, quella amata da Napoleone durante le sue campagne militari e celebrata da Edgar Allan Poe ne "i delitti della via Morgue", inizia già da oggi. Infatti il comune di Castiglion Fiorentino ospiterà anche per l’edizione 2023 i campionati italiani giovanili di dama, arrivati alla quarantunesima edizione, ma anche quelli riservati ai veterani, che si disputeranno per la sesta volta. I giocatori tutti iscritti alla federazione ufficiale dei giochi della dama arriveranno in giornata, mentre le gare si disputeranno all’Hotel Park di Castiglion Fiorentino e per i più giovani, dai 6 ai 18 anni, sono previste 5 categorie: Youth, juniores, cadetti, mini cadetti, speranze). I partecipanti provengono da ogni dove: chi da Roma, chi da Novara, chi da Savona, Brescia o Terni.

E poi domenica la manifestazione entra nel vivo coinvolgendo tutto il cuore pulsante del territorio: il paese. Infatti i figuranti dei tre rioni che si sfidano al palio dei rioni tireranno fuori i loro suggestivi costumi e li indosseranno per dare vita ad una autentica dama vivente, dove ognuno di loro impersonificherà una pedina. Come detto l’appuntamento è alle 10:30 e durerà fino alle 12:30 quando la location si sposterà in sala San Michele dove verranno premiati i giocatori che con la loro astuzia e tattica hanno sconfitto i competitors. "Siamo molto orgogliosi di ospitare questa iniziativa, la dama è uno sport della mente, dove le mosse che si possono compiere potrebbero sembrare prevedibili ma asta la minima distrazione per compiere l’errore fatale anche nella mossa più semplice: credo sia uno sport da difendere che insegna la riflessione e la programmazione, dando una visione d’insieme per il futuro".

Così l’assessore alle attività produttive Francesca Sebastiani che evidenzia anche la ricaduta promozionale dell’iniziativa, "l’evento coinvolge anche tanti settori, da quello gastronomico a quello ricettivo, così diamo il benvenuto alla primavera e alla stagione dei grandi eventi castiglionesi". E sempre domenica, appuntamento anche a piazza Matteotti, dove torna il consueto appuntamento con "la mostra scambio di cose vecchie e usate".