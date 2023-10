La clinica Arca di Cortona compie 40 anni: targa ricordo

"Un obiettivo e una passione fatta di esperienza e competenze". Sono le parole impresse nella targa celebrativa che il sindaco Luciano Meoni, a nome dell’amministrazione comunale ha assegnato ai responsabili della clinica veterinaria L’Arca di Camucia durante i festeggiamenti dei 40 anni di attività che si sono svolti nel piazzale antistante alla struttura di viale Antonio Gramsci. Il primo cittadino l’ha consegnata nelle mani del veterinario Carlo Andrea Carloni fondatore e ancora oggi anima de "L’Arca". Oggi accanto a lui ci sono due soci, Carlo Bellucci e Veronica Greatti che portano avanti il lavoro insieme ad un nutrito gruppo di collaboratori. Alla cerimonia pubblica non è mancata nemmeno Stefania Mancini che proprio insieme al dottor Carloni ebbe l’idea di far nascere l’attività. Un traguardo importante per la clinica che per prima 40 anni fa scommise sugli animali da compagnia diventando in poco tempo un indiscusso riferimento del territorio della Valdichiana. "Era un contesto completamente diverso da quello di oggi – ricorda proprio la dottoressa Mancini – dove in Valdichiana la cura degli animali era orientata quasi esclusivamente agli animali da reddito". "In questi decenni fortunatamente la cultura del rispetto e del benessere degli animali da compagnia è enormemente cambiata – sottolinea anche Carloni - e la nostra scommessa iniziale è stata ripagata dalla fiducia delle tante persone che ci hanno affidato i loro animali a cui non abbiamo fatto mancare anche quella componente di empatia che da sempre ci caratterizza". Oggi la veterinaria L’Arca si avvale di una decina di professionisti. Laura Lucente