La città in fiore. Concorso per case e negozi

Al via il concorso "Concorso Cortona in Fiore". L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale con la collaborazione di Confesercenti e Proloco centro storico, ha l’obiettivo di rendere la città ancora più bella grazie alle decorazioni floreali delle abitazioni e dei negozi. Il concorso prevede la possibilità di partecipare a partire dal 13 aprile inviando una o più foto della decorazione. Gli scatti devono riguardare opere floreali realizzate su balconi, facciate o comunque su spazi della propria abitazione o attività produttiva che siano visibili dalla pubblica via. "Attraverso l’utilizzo dei fiori, del verde e delle installazioni creative – spiega l’assessore alle attività produttive Paolo Rossi - è alla portata di tutti e ciascuno, partecipando a questo concorso, è in grado di trasformare un balcone, un davanzale, una piccola finestra o un angolo di vicolo in un piccolo giardino contribuendo a rendere più accogliente e a mantenere alto il livello estetico del centro storico". Nel periodo compreso tra il 13 e il 30 aprile, sarà possibile inviare le foto al numero whatsapp 3387009352 della Proloco Centro storico oppure via email all’indirizzo [email protected], insieme a 3/5 immagini, vanno indicati nome, cognome e numero di telefono del referente e indirizzo dell’allestimento. "È possibile partecipare decorando anche un’entrata, una porta, un ingresso, le vetrine di un’attività produttiva come un negozio, ma anche con uno spazio pubblico in concessione – spiega ancora Silvia Navini, consigliera delegata al centro storico - tramite il linguaggio dei fiori, si intende valorizzare il legame affettivo che i cittadini hanno per il proprio paese ed il rispetto per la natura e premiare gli interventi che contribuiscono a diffondere l’immagine di una comunità accogliente e fiorita". La.Lu.