La Chimet insignita del premio Industria Felix

Arezzo, 16 maggio 2024 – La Chimet insignita con l’Alta Onorificenza di Bilancio del premio Industria Felix. L’azienda chimico- metallurgica aretina è stata riconosciuta tra le realtà più competitive, affidabili e sostenibili del panorama nazionale nel corso di una cerimonia che, ospitata dall’aula magna dell’Università Luiss di Roma, ha coinvolto le migliori realtà del centro Italia individuate per le capacità di abbinare ottime performance gestionali e solidità finanziaria.

Il premio è stato organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza de Il Sole 24 Ore, ed è stato conferito in seguito a un’inchiesta condotta sui bilanci di settecentomila società di capitali di cui un Comitato Scientifico ha individuato quelle maggiormente in grado di perseguire inventiva, benessere sociale e progresso economico, tra cui è rientrata anche la Chimet.

“Miglior impresa del settore metalli per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Toscana” è la motivazione del premio ritirato dall’amministratore delegato Luca Benvenuti nel corso di un evento che è stato aperto dalla lettura di un messaggio di saluto firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Il conferimento dell’Industria Felix arricchisce ulteriormente il cinquantesimo anno di attività della Chimet che, fondata nel 1974 dal dottor Sergio Squarcialupi, è un punto di riferimento mondiale per il recupero e l’affinazione dei metalli preziosi, andando a testimoniare una storia imprenditoriale dove il raggiungimento di buoni risultati economici e la creazione di valore per il territorio sono perseguiti in parallelo alle buone pratiche orientate allo sviluppo di sostenibilità ed economia circolare.