La chiesa di Sant’Agostino è pronta. Taglio del nastro con il Photo Fest. La riapertura dopo il crollo nel 2014

Il tetto crollato nel 2014 e i lunghi anni di lavori di restauro. La Chiesa di Sant’Agostino è pronta al grande passo e riapre le sue porte in occasione della mostra del Castiglion Fiorentino Photo Fest. Appuntamento sabato 26 aprile alle 18, quindi, per due eventi in uno. In programma, una serie di lavori che completeranno il recupero dell’edificio sacro, che per tornare all’antico splendore in tutte le sue parti vedrà il restauro degli altari laterali, delle navate e dell’organo oltre all’istallazione dell’impianto di illuminazione definitivo.

"Dopo una lunga storia secolare e il drammatico crollo del tetto avvenuto nel 2014, la Chiesa di S. Paolo Eremita comunemente conosciuta come la Chiesa S. Agostino potrà tornare ad essere ammirata – dichiara il sindaco Agnelli, che aggiunge - In sinergia con la Diocesi e la Parrocchia della Collegiata, grazie ad uno sforzo economico considerevole è stata sottoscritta tra le parti una convenzione che consentirà oltre al culto religioso l’utilizzo della Chiesa a fini culturali riconsegnando alla nostra comunità un autentico gioiello del nostro centro storico".

Ad oggi, i lavori hanno rinnovato l'edificio attraverso la ritinteggiatura interna, il restauro degli infissi, la revisione dell'impianto elettrico e il trattamento della pavimentazione oltre che il restauro della scalinata esterna e il sacrato. I lavori, sottolinea l'amministrazione, hanno permesso all'edificio di diventare un centro polifunzionale che ospiterà attività ricreative, convegni e mostre.

"Riappropriandoci della Chiesa di Sant’Agostino, oltre all’importanza di riavere un edificio consacrato al culto, consentirà al nostro Comune di poterlo utilizzare anche per iniziative culturali consone ad un luogo di grande pregio come questo" conclude il sindaco Mario Agnelli. "Un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito al recupero dell’edificio sacro a partire dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, alla Diocesi e al Comune" fanno sapere dalla Parrocchia. Appuntamento per sabato alle ore 18 con il Photo Fest firmato Castiglion Fiorentino, che ospiterà una selezione di opere fotografiche di autori italiani e internazionali e una serie di masterclass e seminari.

