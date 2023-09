La Celeste di Lopez è in cerca di conferme

L’AlbinoLeffe, dopo il pari di Vicenza, torna allo Stadium per affrontare la Triestina, una delle grandi favorite del campionato (anche se sconfitta al debutto). Altra gara difficile contro la squadra di Tesser, indubbiamente forte e non più quella tremebonda della scorsa stagione che si è salvata solo ai play-out. Cosi come d’altro canto anche l’Albinoleffe che però è reduce da una prova piu che positiva a Vicenza. E da questo deve ripartire la Celeste magari affinando il settore d’attacco, nel quale oggi potrebbe esordire anche Arrighini. Oggi mancheranno ancora Gelli e Poletti oltre a Toma. "In questi giorni abbiamo lavorato bene per arrivare pronti ad affrontare un’altra squadra che punta ai vertici - spiega il difensore Gatti -. Potremo dire la nostra anche contro la Triestina. Vasco Algisi