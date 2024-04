La Castiglionese ko in casa: finale da dimenticare

Castiglionese

0

Lastrigiana

1

CASTIGLIONESE: Ubirti (85’ Conti), Viciani, Meoni, Tacchini (75’ Pernici), Menchetti, Menci R., Castaldo (85’ Tenti), Minocci, Borghesi (85’ Carino), Ricci M., Talladira (59’ Falomi).

All. Fani.

LASTRIGIANA: Marziano, Chiavacci, Pierattini, Crini (88’ Sarti), Bardazzi, Nencini G., El Youssefi (55’ Marchi), Del Colle (65’ Mazzanti), Palaj (85’ D’Alessandro), Bibaj Gert (49’ Becagli), Caparrini.

All. Gambadori.

ARBITRO: Lachi di Siena.

Rete: 40’ El Youssefi.

CASTIGLION FIORENTINO – Finisceccon una sconfitta casalinga il campionato della Castiglionese che cade al Faralli contro la Lastrigiana dopo un torneo disputato da protagonista nella prima parte, lottando per le posizioni di vertice e calando alla distanza in un girone dove il Siena ha fatto il vuoto e Terranuova, Signa e Scandicci hanno corso ad alta velocità. Gli ospiti costretti a vincere per togliersi da una pericolosa posizione di classifica partono forte e solo nel finale della prima frazione trovano il gol con un colpo di testa di El Youssefi in seguito ad un calcio piazzato. Nella ripresa la Lastrigiana prosegue ad attaccare, la Castiglionese cerca di riorganizzare la reazione che arriva principalmente dalle punizioni. E proprio su punizione Menchetti sfiora il gol. Il risultato non cambia. La Castiglionese di Roberto Fani (nella foto) si congeda con un ko indolore, la Lastrigiana ottiene il miglior piazzamento in chiave playout.