La Caritas sangiovannese adesso ha una nuova sede

La Caritas sangiovannese ritorna alle origini, nei locali che per tantissimo tempo hanno aiutato e ascoltato tantissimi nuclei familiari in grave difficoltà economica. Da lunedì, infatti, la sede dell’associazione si sposta e ritorna in Via San Lorenzo 10, nell’edificio dell’ex Convento delle Suore Stimmatine, dove nacque per volontà di Suor Eleonora Gori e don Ivan Cornioli. Il centro di ascolto, la distribuzione dei viveri e del vestiario sono stati traslocati nei nuovi ambienti al piano terreno mentre al piano piano è attiva la casa di ospitalità per persone senza dimora. Al contempo riprenderanno anche altre attività come il cucito, il mercatino e numerose iniziative che saranno prossimamente comunicate dai responsabili. Chi fosse però interessato a parteciparvi può recarsi direttamente nella nuova sede, chiamare il numero di telefono 055/2023548 o scrivere una mail all’indirizzo [email protected]. Il trasferimento nei nuovi locali segna l’inizio del quarantesimo anno di storia della Caritas che ha visto il succedersi di tanti volontari e tante volontarie, tutti animati dallo stesso spirito di vicinanza e solidarietà. Un appuntamento, quello di lunedì, che sarà celebrato nei prossimi mesi confidando nel frattempo di poter arruolare anche altri volontari che aiutino a contribuire al grande lavoro giornaliero che si porta avanti per il bene del prossimo.

Mas. Bag.