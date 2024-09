La Bright-Night sbarca a San Giovanni

Arezzo, 16 settembre 2024 – La Bright-Night, la Notte europea delle Ricercatrici e Ricercatori che quest’anno si terrà venerdì 27 settembre, sarà presente anche a San Giovanni Valdarno con alcune iniziative organizzate dall’Università di Siena e dedicate a studenti, ragazzi e, più in generale, a tutti i cittadini interessati a conoscere da vicino il mondo e i protagonisti della ricerca scientifica. Il viaggio nelle sue varie accezioni sarà il filo conduttore della Bright-Night che l’Università di Siena propone anche a Siena e a Grosseto. Nel centro storico di San Giovanni, dalle ore 9 di venerdì 27 settembre fino alle ore 18, i professori Riccardo Salvini e Paolo Conti del Centro di Geotecnologie CGT, saranno promotori dell’evento “Oltre i confini: tecnologie che uniscono”. L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di San Giovanni Valdarno e la partecipazione, tra gli eventi proposti, dell’Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi”, dei Licei “Giovanni da San Giovanni”, dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Valdarno e dell’Istituto di Istruzione Superiore “Benedetto Varchi” di Montevarchi. A questi si aggiungono eventi proposti dai giovani ricercatori del Centro di Geotecnologie, da società che collaborano alle iniziative del CGT sul territorio, e dai ricercatori della sede di San Giovanni Valdarno dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) .

L’intera giornata sarà caratterizzata dalla presentazione di dimostrazioni e attività interattive per bambini e ragazzi, mirate a far scoprire le tecnologie che superano i confini fisici e culturali, unendo persone e territori. La giornata si concluderà alle ore 21.15 in piazza Masaccio con il concerto spettacolo “Ballata per Margherita" dedicato a Margherita Hack. “Siamo pronti anche quest’anno, per la quinta volta, con l’appuntamento annuale della ricerca che scende in piazza – ha commentato il presidente del Centro di Geotecnologie Riccardo Salvini –. Un momento importante in cui il territorio e l’Università̀ si incontrano, si contaminano e discutono a beneficio della cittadinanza e, soprattutto, dei giovani. Interverranno, in particolare, gli studenti che vanno dalla scuola primaria fino alle superiori, ma anche tutti gli interessati e i curiosi che vorranno venire a trovarci. Desidero ringraziare i colleghi docenti, amministrativi e ricercatori dell’Università di Siena e dell’INGV, il Comune di San Giovanni Valdarno e, in particolar modo, gli insegnanti delle scuole locali di San Giovanni e Montevarchi. Quest’anno il programma prevede anche 2 eventi tenuti da colleghi docenti universitari di nazionalità ucraina e cinese che presenteranno eventi legati alle tradizioni culturali dei loro paesi. In tutto saranno circa 30 eventi allestiti tra piazza Cavour e piazza Masaccio. Ricordo infine che, insieme al Comune di San Giovanni Valdarno, che ringrazio, la giornata si concluderà con un concerto spettacolo dedicato a Margherita Hack alle ore 21.15 in Piazza Masaccio. L’evento, dal titolo "Ballata per Margherita", renderà omaggio alla ricercatrice e vedrà protagonista Ginevra Di Marco accompagnata da Francesco Magnelli, Andrea Salvadori e Pino Gulli. Speriamo in un’ottima realizzazione.”