“Crescita imprenditoriale in primo piano”: un evento di Elab Arezzo

Arezzo, 14 maggio 2025 – L'Associazione ELAB AREZZO, in collaborazione con il Comitato Provinciale di Forza Italia, annuncia la prima Tavola Rotonda dedicata allo sviluppo dell'imprenditoria “Diamo forza alle imprese del territorio. Fondi, incentivi, opportunità da cogliere”, che si terrà il prossimo venerdì, 16 maggio alle ore 17:30 in Arezzo, presso Hotel Etrusco.

Questa iniziativa mira a esplorare le opportunità offerte dai fondi e dagli incentivi disponibili per le imprese, un tema cruciale per il rilancio economico e la crescita sostenibile del nostro territorio.

L'evento vedrà la partecipazione di relatori d'eccezione, quali Edoardo Fabri Nitti, consulente grandi imprese, già Consigliere del vice Ministro delle imprese e del Made in Italy e membro del Coordinamento regionale di Forza Italia Toscana, Matteo Giuffrida, fellow in SDA dal 1993, con ricerche su Acquisti e Operations, gestione dei rischi negli approvvigionamenti e l'uso dell'Intelligenza artificiale nel gestione della Supply Chain, che, moderati dal commercialista aretino Cesare Baldelli Bombelli, condivideranno la loro esperienza e le loro competenze in materia di finanziamenti e strategie imprenditoriali.

Accanto a loro, ascolteremo le testimonianze di imprenditori di successo come Giordana Giordini, Consigliera/Censore Banca D'Italia Arezzo, dal 05.2015 ad oggi Presidente sezione oreficeria Confindustria Toscana Sud e imprenditrice, socia di Giordini Srl Arezzo e Samantha Fuso, Imprenditice socia Fuso Group, che porteranno la loro visione e le loro esperienze dirette, offrendo spunti preziosi per chi desidera intraprendere o potenziare un'attività.

La Tavola Rotonda che inaugura l’attività sul territorio di ELAB Arezzo, non è solo un'opportunità per ricevere informazioni, ma anche di un momento di networking, dove imprenditori, aspiranti tali e professionisti del settore potranno confrontarsi, scambiare idee e costruire collaborazioni.

L'evento rappresenta un'importante occasione per conoscere le varie risorse messe a disposizione da enti pubblici e privati, nonché per approfondire le strategie più efficaci per accedere ai fondi e ottenere incentivi.

La partnership con il Coordinamento aretino di Forza Italia segue la condivisione delle idee che si è aperta con la recente sottoscrizione del manifesto del PPE da parte dell’associazione ELAB, che ha affermato lo spirito liberale che lega i due soggetti. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante incontro che si preannuncia ricco di contenuti e opportunità.

La presenza di esperti di tale calibro garantirà un dibattito vivace e informativo, rendendo l'evento un appuntamento imperdibile per chiunque sia interessato al mondo dell'imprenditoria.

Per non perdere questa occasione per far crescere le imprese e per scoprire nuovi orizzonti nel panorama imprenditoriale, si invitano gli interessati a contattare ELAB alla mail [email protected], oppure ad iscriversi su https://www.eventbrite.com/e/diamo-forza-alle-imprese-del-territorio-fondi-incentivi- opportunita-tickets-1365304124389?aff=oddtdtcreator.