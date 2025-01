La Befana fa il tour della città. Dolci e calze per i più piccini

Se l’Epifania tutte le feste si porta via, ad Arezzo alla simpatica vecchietta è stato assegnato anche il compito di chiudere la "Città del Natale".

Ormai è un appuntamento fisso con le famiglie, quello che vede volteggiare la Befana, con tanto di imbracatura e caschetto, sopra la città in piazza della Libertà. Grazie alla collaborazione con il comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo, anche ieri la Befana è scesa dalla torre del Palazzo Comunale per raggiungere la stella cometa accanto al Duomo.

E proprio mentre stava per "atterrare" ha aperto il suo sacco e ha lanciato caramelle. Infine a tutti i bambini, e non solo, è stata regalata una calza piena di "chicchi". Una bella giornata di festa per celebrare la tradizione, farcita con musica e simpatico intrattenimento.

Prima di volteggiare in città, ieri la Befana ha avuto un altro importante appuntamento, quello in pediatria dove è arrivata con calze piene di dolci e caramelle ma non solo. Insieme alle calze colorate, infatti, sono arrivate anche batterie ricaricabili e relativi caricabatterie che saranno utilizzati dal reparto del San Donato, per i giochi elettronici alimentati da pile. Sono i regali dell’associazione nazionale Vigili del Fuoco sezione di Arezzo.

"Un regalo utile e gradito, che permette ai bambini di poter continuare a giocare con tutti quei dispositivi, donati nel corso degli anni alla pediatria, e alimentati a batteri", spiega Marco Martini, direttore pediatria A ruota, infatti, sono arrivate le calze dei ragazzi del gruppo Ultras Arezzo Ovunque. "Ci fa piacere portare i chicchi sperando di regalare un sorriso a chi è ricoverato qui in questi giorni. Questi bambini infondono coraggio anche a chi viene a fare loro visita" ha detto Cristian Burani del gruppo Ultras.

Festa anche al Quartiere di Porta del Foro. Dopo anni al palasport delle Caselle, ieri la Befana ha fatto la sua comparsa nella sede di vicolo della Palestra a San Lorentino. Prima animatori e trucca bimbi hanno "scaldato" l’atmosfera in attesa dell’arrivo della vecchietta.