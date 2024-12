La Asl assume: i bandi aperti

C’è tempo fino all’8 gennaio 2025 per partecipare ai bandi di concorso dell’Asl Toscana sud est rivolti a giovani di età non superiore a 29 anni e che potranno essere assunti con un contratto di apprendistato per lavorare in alcuni ambiti strategici dell’azienda. I bandi di concorso prevedono l’assunzione a tempo determinato di quattro unità per il profilo di collaboratore amministrativo professionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, da assegnare ai dipartimenti delle risorse umane, delle politiche del farmaco, e alle unità operative complesse lavori pubblici e privacy. "Un’azienda sanitaria così grande per dimensioni e numero di dipendenti come la Toscana Sud Est deve necessariamente pensare al futuro anche nelle assunzioni di personale – sottolinea la direttrice generale, Antonella Valeri - Così, dopo l’esperienza positiva dei concorsi ‘Start Smart’ per i giovani medici, ci rivolgiamo a giovani laureate e laureati in discipline giuridiche o economiche per rafforzare alcuni settori strategici. Chi parteciperà ai 4 bandi di concorso potrà essere assunto con un contratto di apprendistato, che consente di conciliare l’attività lavorativa, inquadrata e retribuita come funzionario amministrativo, con un percorso formativo personalizzato. Terminati positivamente i tre anni di contratto, verrà trasformato in un’assunzione a tempo indeterminato". Per partecipare è necessario essere in possesso di una delle lauree previste dai bandi e inviare la domanda di partecipazione entro l’8 gennaio 2025. I bandi sono pubblicati sul portale Inpa e sull’albo pretorio del sito dell’Asl Toscana sud est alla sezione bandi di gara e avvisi.