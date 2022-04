L'ultimo focolaio: serie di casi Covid alla Gruccia, reparto chiuso ai visitatori

Arezzo, 22 aprile 2022 - Ospedale del Valdarno, sospese in via precauzionale fino al 2 maggio gli accessi al reparto di Medicina.

La misura di prevenzione si rende necessaria per il riscontro di alcuni casi di positività covid all’interno del reparto.

La direzione del Presidio Ospedaliero dell'Ospedale Santa Maria alla Gruccia in Valdarno informa che, a seguito di alcuni casi di positività al virus Sars Cov-2 riscontrati nel reparto di medicina, si ritiene necessario mettere in atto azioni di prevenzione per ridurre la diffusione del contagio.

Per questo motivo è temporaneamente sospeso l'accesso dei visitatori in tale reparto a partire da domani 23 aprile fino al 2 maggio 2022. Le notizie ai familiari, assicura la direzione, saranno fornite telefonicamente e per eventuali situazioni emergenti il personale medico consentirà la visita in presenza.