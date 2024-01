L’ assessore regionale Spinelli ospite all’incontro per il progetto Caregiver

Arezzo, 24 gennaio 2024 – Arriva ad Arezzo l’assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli per concludere la serie di incontri che la Cisl aretina ha dedicato alla figura del caregiver, nel ciclo di convegni dal titolo “Caregiver mai più soli”.

Appuntamento venerdì 26 gennaio alle 16:00 nella Sala Meeting dell’Hotel Minerva di Arezzo per tracciare un bilancio di quanto emerso nei precedenti incontri e consegnare all’Assessore regionale Spinelli spunti e riflessioni per migliorare lo status e i diritti di chi si prende cura degli altri. Prenderanno parte all’evento i rappresentanti Cisl Arezzo - Silvia Russo, Segretaria Generale, Maria Rosaria Esposito, Segretaria Fisascat e Fabrizio Fabbroni Segretario FNP Cisl - seguiranno gli interventi di Laura Occhini, Università degli Studi di Siena, Lucia Tant, Vice-Sindaco Comune di Arezzo, Gabriele Rossi del Comune di San Giovanni Valdarno. Infine sarà la volta di Patrizia Castellucci, Direttore servizi sociali ASL Toscana Sud-Est, di Francesca Ricci, Segretaria Regionale USR CISL Toscana e l’Assessore regionale Serena Spinelli, che chiuderà il seminario.

Tutti gli appuntamenti, che hanno preso il via circa un anno fa, hanno registrato un’ampia partecipazione di operatori sanitari del settore e famiglie e hanno avuto come finalità la restituzione, alle istituzioni e alla politica, delle riflessioni formulate dagli esperti scientifici e da chi quotidianamente affronta i temi della non autosufficienza e della disabilità.

Molto spesso i caregiver familiari sono costretti nel breve periodo ad abbandonare l’attività lavorativa con conseguenti problemi economici e limitazioni alle proprie relazioni sociali.

L’obiettivo della Cisl è che si possa riconoscere alla figura del caregiver importanti diritti e politiche mirate.

Anche la Segreteria Provinciale Fnp CISL Arezzo, attiva negli scorsi mesi con incontri nelle vallate della provincia di Arezzo, prosegue il suo impegno diretto alla corretta informazione dei cittadini e all’ascolto delle proposte che arrivano dal territorio.

Si terrà infatti giovedì prossimo 25 gennaio alle 09:30, presso la sala convegni "Le Santucce" di Castiglion Fiorentino, il terzo incontro con le Zone Distretto della Azienda Usl Toscana sud est. Durante l’evento si confronteranno professionisti del settore sanitario. L’apertura dei lavori è affidata a Luciano Brocchi (RLS FNP-CISL Valdichiana).

Il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli porterà il proprio saluto iniziale. A seguire gli interventi della Dr.ssa Manuela Giotti, Direttrice di Zona Distretto, del Dr. Renzo Paradisi, Direttore U.O.S. Educazione alla Salute Area Aretina, della Dr.ssa Lucia Testini, Responsabile UF Cure Primarie, della Dr.ssa Laura Novelli, Responsabile UF Servizi Sociali e infine la chiusura affidata alla Dott.ssa Stefania Franceschini, Assessore alla Sanità e Servizi Sociali del Comune di Castiglion Fiorentino e al Segretario FNP Cisl Arezzo Fabrizio Fabbroni. Dopo la Valtiberina e il Valdarno, la FNP Cisl fa tappa anche in Valdichiana con la serie di incontri con istituzioni pubbliche e professionisti sanitari per la promozione della salute.

Il percorso tracciato dalla Segreteria Fnp CISL, guidata da Fabrizio Fabbroni, Gianni Di Scala e Luciana Lapi, mira a portare la popolazione alla massima conoscenza delle dinamiche operative dell’Azienda Sanitaria e delle sue singole branche aziendali e creare un punto di riferimento per quanti hanno necessità di supporto per i servizi essenziali.