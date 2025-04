Kilowatt Festival. La scelta dei Visionari

Una nuova anticipazione su Kilowatt Festival 2025: la Line Up con le artiste e gli artisti in cartellone. La manifestazione internazionale e multidisciplinare di teatro, danza, performance e musica - diretta da Lucia Franchi e Luca Ricci - si terrà a Sansepolcro dall’11 al 19 luglio. Tra le novità della ventitreesima edizione la Madrina del festival che sarà la coreografa, danzatrice e pedagoga Raffaella Giordano, protagonista di un ricco programma di eventi volti ad approfondire la sua visione artistica e il suo contributo alla scena contemporanea.

Tra gli eventi in programma: "Tu non mi perderai mai", solo con Stefania Tansini (Premio Ubu 2022 – miglior performer Under 35) che danzerà una delle opere più misteriose e radicali della Giordano; l’incontro pubblico dedicato all’opera della coreografa e coordinato dal professore Alessandro Pontremoli; le proiezioni, tra cui il video integrale di "Quore, per un lavoro in divenire", seguito da un incontro con gli interpreti dello spettacolo, e un evento dedicato ai 40 anni di "Il Cortile"; il percorso sonoro dedicato a momenti poetici del suo lavoro.

Si aggiunge al programma di eventi, un progetto di formazione in collaborazione con il corso di laurea magistrale in teatro e arti performative dell’Università IUAV di Venezia, coordinato dalla docente Annalisa Sacchi e attraversato dalla stessa Giordano: la progettualità prevede un periodo di residenza a Sansepolcro per undici tra artisti e artiste under 35 che svilupperanno brevi performance inedite ispirate alla poetica della coreografa e che verranno inserite nel cartellone del festival.

I Visionari hanno fatto la loro scelta: i 46 cittadini e cittadine della Valtiberina appassionati di teatro e danza, nel corso dell’anno hanno selezionato 8 spettacoli tra le 446 proposte pervenute in video, in risposta al bando de L’Italia dei Visionari; un nono spettacolo è stato selezionato da un gruppo di 15 giovani cittadini, tra i 18 e i 25 anni, che hanno seguito un percorso di avvicinamento alla curatela artistica e organizzativa tenuto da Lucia Franchi e Marta Meroni.

Quest’anno poi sono 3 i laboratori residenziali in programma a Kilowatt Festival 2025 e la Summer School gratuita.