Kfc arriva ad Arezzo: è il quinto ristorante Toscano

Arezzo, 25 febbraio 2025 – C’è un nuovo indirizzo da aggiungere ai preferiti per i fan di KFC in Toscana. Dopo Firenze, Livorno, Siena e Prato, il brand leader del pollo fritto nel mondo sbarca ad Arezzo.

Il nuovo ristorante, il quinto in Toscana, apre i battenti oggi all’interno del centro commerciale Arezzo di viale Giovanni Amendola, il più grande e frequentato del territorio, a soli tre chilometri dal centro cittadino.

Per KFC si tratta di un’apertura strategica nella regione, la prima della provincia aretina, in un locale di grandi dimensioni con ampio dehors e ingresso indipendente.

Il logo del Colonnello Sanders arriva così a conquistare la sua insegna numero 117 in Italia, a dieci anni dal suo arrivo nel Paese e a poche settimane dall’avvio della bella stagione, che ogni anno richiama nell’entroterra toscano turisti da tutto il mondo.

“Nel corso dell’ultimo anno abbiamo dato un’accelerazione importante all’espansione del brand in Toscana – spiega Corrado Cagnola, AD di KFC in Italia – aprendo ben tre ristoranti nel corso del 2024 e tutti a gestione diretta. I punti vendita di Livorno, Siena e Prato, che si sono aggiunti allo storico KFC di Firenze aperto nel 2018 nel centro commerciale I Gigli, ci hanno permesso di dare un importante contributo all’occupazione sul territorio regionale, generando più di 130 posti di lavoro in Toscana”.

Il nuovo ristorante di Arezzo, che da solo impiega uno staff di 30 persone, è gestito in franchising da Redbucket.

Il nuovo ristorante KFC di Arezzo è il primo della città e dell’intera provincia. Aperto dalle 11.30 alle 22 dal lunedì al giovedì e dalle 11.30 alle 24 il sabato e la domenica, è dotato di una sala interna da 204 metri quadri e di un dehor da 135 metri quadri, che insieme offrono 134 posti a sedere (50 all’interno e 84 nel dehors), con accesso sia dal centro commerciale che direttamente dal parcheggio. Come tutti i ristoranti del brand in Italia e nel mondo, è un luogo dove sentirsi accolti in una dimensione familiare, moderna e cool, con tutte le comodità che da sempre rendono una pausa da KFC piacevole e rilassante, oltre che un’esperienza caratterizzata da una dimensione omnichannel, grazie alla possibilità di ordinare in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante, attraverso la app di KFC Italia con il servizio Clicca & Ritira e con il servizio di delivery per consegne a domicilio agli stessi orari del ristorante.

Nel ristorante KFC di Arezzo, come in tutti gli altri locali in Italia, i fan di KFC potranno trovare proposte per tutti i gusti, a cominciare dai nuovissimi NOggets, croccantissimi bocconcini di filetto di pollo impanati e fritti al momento, un prodotto unico in Europa.

E poi ancora le mitiche Hot Wings, alette di pollo fritto piccanti, i golosi Tender, filetti di pollo fritto in versione Crispy oppure Original Recipe, e l’iconico pollo con l’osso, che in KFC chiamano COB, Chicken On the Bone. Basta un attimo per riempirsi un Bucket, il contenitore iconico anch’esso inventato dal Colonnello, oggi disponibile nei formati da 1, 2, 3 o 4 persone.

E per chi preferisce i burger? Da KFC ci sono i panini Classic Original e Classic Zinger, Colonel’s Burger, Kentucky Cheese & Bacon e Kentucky BBQ & Bacon, questi ultimi tre disponibili anche in versione double, con doppio filetto. E ancora, il wrap Twister, una piadina che si arrotola intorno a filetti di pollo, maionese, fettine di pomodoro fresco e foglie di insalata croccante.

Un prodotto storico del mondo KFC ora presente anche in Italia, con le varianti Twister Crispy, super croccante con i suoi Tender Crispy, Twister.

E per chi sogna la croccantezza di KFC ma non mangia carne c’è la linea Veggie, composta da Twister Veggie, Classic Veggie e Tender Veggie da 4 o nel bucket da 10 pezzi, a base di proteine ottenute dai funghi al 100% di origine vegetale. Imperdibile per i vegetariani, perfetta per chi è in cerca di nuove esperienze da mordere.

A completare il menù, come sempre, ci sono i contorni e le salse, le patatine fritte, le insalate e i gelati, immancabili protagonisti dell’estate, che da aprile si presentano in una nuova veste.

Il classico Sundae si fa in tre con tre differenti formati: i Mini Sundae, i Sundae e i Sundae Deluxe, tutti in un nuovo pack a forma di bucket. I gusti invece si arricchiscono grazie ai co-branding con Kit Kat e Galak Pistacchio (solo per Sundae e Sundae Deluxe) oltre a Nutella (solo versione Sundae e Sundae Deluxe), già presente in menù dallo scorso anno.

Infine, quando la sete si fa sentire, ecco le bibite a volontà con la formula free refill, il servizio alla spina che permette di riempire il bicchiere tutte le volte che si vuole, scegliendo fra le diverse bibite disponibili.