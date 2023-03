Jazz Beat Hippie Fofi e Palombo in scena all’Aurora

di Angela Baldi

Jazz Beat Hippie, ovvero la voce di Claudia Fofi e la chitarra di Giovanni Palombo. Sono questi gli ingredienti del prossimo appuntamento con la decima edizione di "DiVociDiDonne". La rassegna di musica femminile in programma al Circolo Aurora di piazza Sant’Agostino ad Arezzo. Questa sera alle 22 salirà sul palco appunto Jazz Beat Hippie con il canto e la narrazione di Claudia Fofi accompagnata dalla chitarra acustica e dalle soft elettroniche di Giovanni Palombo.

Parafrasando un titolo della scrittrice Fernanda Pivano, il concerto propone un racconto di musica, canzone e poesia. Dal folk al jazz, dal beat al rock, attraverso brani simbolici ed evocativi ripercorre il sogno e le istanze di generazioni per una società più giusta e meno ipocrita. Temi di libertà, di antirazzismo, di pace, trattati dagli scritti e dalle poesie di Allen Ginsberg, Jack Kerouac, dalla musica e dalle canzoni di Bob Dylan, Charlie Mingus, Joni Mitchell e molti altri che in quegli anni hanno rivoluzionato la musica. Cantautrice e autrice, poetessa, formatrice vocale e organizzatrice culturale, Claudia Fofi ha ricevuto numerosi riconoscimenti nella musica d’autore e ha pubblicato tre album. Ha collaborato con importanti musicisti: Ramberto Ciammarughi, Ares Tavolazzi, Alessandro Gwiss. Giovanni Palombo chitarrista e compositore, inizia con il Folk Studio di Roma degli anni ’80 approdando a numerosi festival jazz, e festival di chitarra. La sua musica è una felice sintesi di musica etnica, blues e jazz. I suoi cd più recenti sono "Taccuino di Jazz Popolare" 2019, Emme Label Records, "Retablo", "La Melodia Segreta A Secret Melody", "Folk Frontiera" per la tedesca Acoustic Music Record. Sul versante didattico "Improvvisazione Fingerstyle", ultimo di alcuni libri pubblicati. Collaboratore della rivista Chitarre per molti anni, ha scritto alcune musiche per documentari e per il film "L’Orizzonte degli Eventi".

Apre la serata la giovane cantautrice aretina "Novella" alias Maria Novella Palazzeschi. Ingresso libero con tessera Arci.