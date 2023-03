Ivv, partita la liquidazione coatta Sarà nominato un commissario

di Marco Corsi

L’Ivv mediante Legacoop, che peraltro assiste da più di un anno la cooperativa per tentare di trovare una soluzione per garantire la continuità aziendale, ha avviato il procedimento di liquidazione coatta amministrativa a causa dell’impatto insostenibile dei costi dell’energia sulla attività produttiva, ed è in attesa del decreto. Lo ha annunciato nell’ultimo consiglio comunale di San Giovanni il sindaco Valentina Vadi, che in apertura di seduta ha fatto una comunicazione a tutti i consiglieri. Intervento programmato alla luce del recente incontro in Regione, cui hanno preso parte Valerio Fabiani, che segue per il presidente Giani le crisi aziendali, l’amministrazione comunale, i vertici dell’azienda, Legacoop Toscana e i sindacati. "Le principali preoccupazioni sono legate al sostegno dei lavoratori – ha aggiunto Vadi – Ad oggi sono 44. Poche unità riusciranno quasi certamente ad usufruire del prepensionamento, ma gli altri si trovano in una situazione complessa".

Il sindaco ha ricordato il doppio impegno che si è presa la Regione Toscana. Da un lato l’avvio di un confronto urgente con il Ministero del Lavoro, indispensabile per valutare la percorribilità della Cigs causale aziendale, in ordine alla quale la Regione si è mostrata possibilista. Dall’altro l’intenzione di mettere a disposizione l’ufficio Invest in Tuscany, coordinandosi poi con Legacoop - e con tutte le sue istituzioni finanziarie – per fare in modo che il soggetto interessato a rilevare uno o più rami d’azienda possa perfezionare questa operazione. La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale, alternativa al fallimento, che viene applicata per particolari categorie di imprese individuate dalla legge, tra cui le società cooperative.

Al momento Ivv è in attesa del decreto di lca e della nomina del commissario liquidatore da parte del Ministero, che verrà scelto all’interno di una terna di nominativi, di comprovata esperienza, indicati dalla stessa Legacoop. Insomma, una situazione difficile per l’Industria Vetraria Valdarnese, con le istituzioni che si stanno mobilitando, unitamente a Legacoop, per assicurare il futuro ai lavoratori e a quello che è un vero e proprio fiore all’occhiello del mondo produttivo del Valdarno. Un’azienda storica, che nel 2022 ha festeggiato i 70 anni di vita. E’ una delle principali e pochissime vetrerie rimaste che ancora producono in Italia. L’azienda è stata fondata nel 1952, come una Cooperativa di Lavoratori e ha coniugato ricerca sulla materia, creatività e design con tradizione artigiana , tecniche di produzione avanzate e controllo dei processi.