Ivv, lunedì vertice in Regione L’azienda è davanti a un bivio

di Marco Corsi

La produzione è ferma e non ripartirà a breve. I dipendenti, in queste settimane, hanno lavorato per soddisfare gli ordini e per il confezionamento dei prodotti, ma la cassa integrazione è comunque scaduta ed è giunto il momento di valutare quali possono essere le prospettive, anche in tema di ammortizzatori sociali. Per questo lunedì prossimo, alle ore 10, in Regione Toscana, ci sarà un incontro sull’Ivv di San Giovanni, azienda al centro di una situazione molto complicata acuita, negli ultimi mesi, dall’esorbitante aumento dei costi energetici. Saranno presenti i vertici della Cooperativa, con in testa il presidente Simone Carresi, i sindacati e l’amministrazione comunale. Siamo arrivati infatti ad un bivio, anche dal punto di vista societario e il faccia a faccia, alla presenza di Valerio Fabiani, consigliere del presidente Giani per le crisi aziendali, servirà a capire quale può essere il futuro dello stabilimento di Lungarno Guido Reni e quello degli oltre 40 dipendenti che vi lavorano. Quella dell’Ivv è una vertenza delicata, esplosa soprattutto lo scorso anno. Poco più di un anno, a causa del costo delle bollette, schizzato alle stelle, i forni dell’azienda furono spenti per la prima volta e vennero poi riaccesi a metà giugno. A novembre del 2022 il nuovo stop, tuttora in corso. Il presidente Carresi ha incontrato, in questi lunghi mesi, politici e rappresentanti istituzionali. Non sono mancati faccia a faccia con la Regione e consigli comunali straordinari, alla presenza dell’assessore regionale alle attività produttive Leonardo Marras. Lo scorso mese di ottobre in visita allo stabilimento che il presidente del massimo parlamentino della Toscana Antonio Mazzeo, accompagnato dai consiglieri Gabriele Veneri e Vincenzo Ceccarelli e dal sindaco Vadi.

Anche se i costi energetici sono sensibilmente calati, al momento non c’è comunque la prospettiva di riaccendere le macchine e di riprendere la produzione in tempi brevi, anche perchè siamo in un periodo di transizione dal punto di vista societario. Insomma, siamo in una fase di attesa e l’incontro in Regione servirà anche a capire quali possono essere i margini e soprattutto le prospettive. Il caso dell’Industria Vetraria Valdarnese è comunque simile a quello di molte altre imprese del settore, che in questi mesi hanno dovuto fare i conti con l’esorbitante aumento delle spese per gas e energia, sommato per giunta ad una situazione economica-finanziaria che presentava già alcune criticità, con un concordato in corso. Ma parliamo di una realtà produttiva, con oltre 70 anni di storia alle spalle, una vetreria artistica di qualità, vero fiore all’occhiello di San Giovanni e della vallata. .