Italpreziosi, lingotti green. I 40 anni sono certificati

I suoi primi quarant’anni Italpreziosi li festeggia con una certificazione che testimonia un paradigma economico inclusivo, equo e rigenerativo che l’azienda leader di refining rispetta.

La certificazione B Corp indica che Italpreziosi è stata riconosciuta conforme agli standard di impatto sociale e ambientale di B Lab, rete non profit che lavora per trasformare l’economia globale a beneficio di tutte le comunità e il pianeta.

L’azienda si distingue nel settore dei metalli preziosi con i suoi lingotti in oro puro 999.9, riconosciuti internazionalmente per la loro purezza

La fondatrice Ivana Ciabatti, già riconosciuta tra le 100 donne più influenti per la sostenibilità nel settore minerario da Wim (Women in Mining), sottolinea: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fondere la passione per la tradizione del territorio con l’ambizione per l’innovazione, creando valore non solo per l’intera filiera, ma anche per l’intera società"

"Celebrare 40 anni di attività è un traguardo significativo che ci riempie di orgoglio e ci spinge a guardare al futuro – continua Ciabatti, amministratore delegato di Italpreziosi – questo anniversario non è che solo una tappa del percorso intrapreso, altri obiettivi ambiziosi sono da raggiungere sempre con tanto entusiasmo e ambizione, investendo sempre su alta tecnologia tutta italiana, mirando a servizi e prodotti che rispettino elevati standard di qualità e di responsabilità etica e sociale".

L’approccio innovativo di Italpreziosi garantisce l’efficienza dei processi e riduce l’impatto ambientale delle operazioni, dimostrando che è possibile coniugare successo economico e responsabilità ambientale.