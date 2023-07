Italia Viva con la Tanti per la proposta di modifica alla legge regionale 41/2005

Arezzo, 18 luglio 2023 – Come Italia Viva Arezzo approviamo e caldeggiamo la proposta del vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti, la quale in occasione del convegno provinciale delle Acli ha parlato della proposta di modifica alla legge regionale 41/2005 sulla non autosufficienza in merito alle case anziani.

Lucia Tanti incontrerà il presidente della commissione sanità del Consiglio Regionale al quale esporrà la proposta di modifica della legge in vigore che aprirebbe la strada ad una rivoluzione dei servizi agli anziani. In pratica si tratterebbe di permettere alle case per anziani di poter ospitare anziani anche non autosufficienti con un livello di isogravità del bisogno assistenziale a quota 3, in una scala che varia da 1 a 5 punti.

Questa proposta è secondo noi interessante perché evidenzia tre aspetti fondamentali: Il primo riguarda l’enorme invecchiamento della Società Italiana e Europea, fenomeno inarrestabile al quale dobbiamo trovare una soluzione adeguata, per il presente e il futuro prossimo.

Il secondo aspetto riguarda i posti letto delle RSA che risultano assolutamente insufficienti e con costi troppo alti.

A tutto questo aggiungiamo la mancanza del diurno. Terzo e ultimo aspetto è quello della mancanza nella Regione Toscana di una normativa per le strutture delle Case Famiglia. Teniamo presente che solamente nel Comune di Arezzo contiamo ad oggi 28 Case Famiglia, un complesso di elementi indispensabili per sopperire alle criticità delle Famiglia, hanno costi più contenuti ed effettuano il servizio diurno.