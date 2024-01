Istituto Buonarroti Fossombroni, il serale. Al via le iscrizioni al corso, un nuovo indirizzo L'Istituto Buonarroti Fossombroni di Arezzo apre le iscrizioni per il corso serale 2024/2025, con un nuovo indirizzo in sistemi informativi aziendali. L'offerta formativa è rivolta a maggiorenni che vogliono rientrare nel curriculum scolastico italiano. Le iscrizioni possono essere fatte direttamente alla segreteria o tramite il sito web della scuola.