Iscrizioni, record al Galilei. In 140 lo hanno scelto: "Una scuola rinnovata"

Record di iscritti all’istituto superiore Galileo Galilei di Poppi, che ha toccato il numero storico di 141 alunni in prima, la metà degli studenti che attualmente frequentano le terze medie di tutto il Casentino. Un traguardo raggiunto con una meticolosa opera di rinnovamento dell’istituto, cominciata tre anni fa con l’arrivo della dirigente Elisabetta Batini, che si è subito rimboccata le maniche, insieme a tutti gli insegnanti, per cercare di andare incontro alle esigenze delle famiglie. "Abbiamo studiato molto bene i flussi migratori degli studenti - dice - per capire perché molti di loro andavano ad Arezzo. Ed abbiamo visto che molti cercavano il liceo linguistico, il liceo delle scienze applicate e lo scientifico con tutte le sue nuove offerte. Ci siamo dati da fare per offrire anche noi nuove opportunità e siamo soddisfatti che quest’anno abbiamo avuto tanti iscritti. Un successo per noi ed anche un grande vantaggio per le famiglie e per gli stessi studenti che possono trovare nella loro vallata le stesse offerte formative. Molti ragazzi provengono anche da paesi lontani come Cetica e Montemignaio e per loro andare ad Arezzo sarebbe stata una grande fatica". Dei 141 studenti che il prossimo anno scolastico varcheranno la soglia del Galilei 111 vanno ai licei, in particolare quello di Scienze applicate, che avrà due prime classi.

Una sorta di scientifico più moderno, che punta molto sull’informatica e i laboratori. Tante adesioni anche il Liceo delle scienze umane, che offre possibilità lavorative nell’ambito dei servizi educativi e anche nelle rsa. Gli altri 30 studenti si sono iscritti agli istituti tecnici, in particolare alla quadriennale, per intendersi la vecchia Ragioneria, con tante ore di lezione dedicate a finanza e marketing. "In Casentino - spiega la dirigente Batini - ci sono tante aziende importanti, che lavorano anche all’estero e che hanno bisogno di giovani che sappiano tenere la contabilità". E per venire incontro a tutte queste esigenze il Galilei di Poppi ha aumentato la proposta formativa con l’introduzione dei corsi di Amministrazione, Finanza e Marketing quadriennale, Liceo Linguistico e Liceo Scientifico opzione Scienze applicate accanto ai corsi storici di Liceo Scientifico, Scienze Umane e Tecnico Turistico. "Il nostro Istituto in questa fase di iscrizioni ha raggiunto un numero di iscritti alla classe prima per il prossimo anno scolastico veramente considerevole - sottolinea la dirigente Elisabetta Batini - Un obiettivo raggiunto grazie a tutto il personale scolastico che contribuisce quotidianamente ad offrire un servizio di qualità. Un ringraziamento speciale alla commissione orientamento scolastico che, sotto la guida del professor Bartolucci, ha saputo incontrare e far innamorare della nostra scuola tanti ragazzi e ragazze".