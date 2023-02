Irrompe l’ironia di Stia, torna dopo anni Sansepolcro, Valdarno in pista

Domenica di carnevali in tutta la provincia. Torna oggi dopo due anni di stop il Carnevale di Sansepolcro, in piazza Torre di Berta, la giuria sarà chiamata a votare i gruppi in gara e poi festa in musica e stand gastronomici. Novità la Super Tombola con in palio mille euro. A San Giovanni dopo due anni di stop debutta il carnevale, in arrivo tre giornate di sfilate, maschere, musica: oggi, domenica 19 e martedì 21 febbraio. Appuntamento dalle 15 in centro, musica col complesso folk "LaRanocchia", la "Premiata filarmonica Monterosso di Terricciola" e "Sciacchetra’ streeet band".

Re Giocondo aprirà la sfilata e quest’anno sarà un dottore, poi il carro "Hotel Transilvania" con mostri e streghe, "Vaccini a go go" e il carro dei bambini "Coriandoli di pace". Prima uscita a Montevarchi per la 68° edizione del "Carnevale dei ragazzi", tra corsi mascherati, concorsi, carri allegorici, appuntamento anche il 19 e 21 febbraio, con la sfilata di 4 carri: il primo quello del "mare", il secondo con i personaggi di Pinocchio, il terzo tema "musica" e il quarto con i "vichinghi". Dalle 15 sfileranno lungo via Roma, in piazza Varchi e piazza Vittorio Veneto presenti invece stand di dolci e giostre. Seconda uscita per il Carnevale dei Ragazzi di Rassina tra stand gastronomici, giochi, balli, musica, trucca-bimbi.

Festa oggi con il Carnevale dei Ragazzi a Subbiano. Ad Alberoro oggi e il 19 febbraio dalle 15, c’è il carnevale dei bambini con carri allegorici, coriandoli, musica. Oggi alle 14 e domenica 19 Carnevale a Stia, uno dei più famosi in provincia, tra ironia e divertimento. Carri e maschere sfilano in Piazza Tanucci, in programma il concorso maschera d’oro. Oggi ai giardini di Mercatale dalle 14,30 maschere, carri e giocoleria. Per le vie di Monte San Savino c’è "il carnevale dei ragazzi" con sfilate, carri allegorici, giochi, divertimento. Appuntamento oggi dalle 15. Ad ogni uscita sarà premiata la mascherina più originale. Al termine sarà letto il testamento di Re Biagio che poi, prenderà fuoco.