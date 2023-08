Irene Grandi, notte di musica e parole L’artista mattatrice domani a Foiano

di Angela Baldi

Le notti d’estate dell’Outlet Village a Foiano risuonano della voce di Irene Grandi. Domani alle 21 la protagonista delle hit dell’estate con "Prima di partireRoadhouse blues", sarà il secondo grande ospite degli appuntamenti dell’esclusivo format Radio Subasio Music Club, prodotto per l’occasione da FMedia. Dopo Alex Britti, domani toccherà all’artista fiorentina rispondere alle domande di Ignazio Failla di Radio Subasio e del pubblico di Valdichiana Village. L’appuntamento ad ingresso libero, è con una delle più grandi interpreti della musica italiana, da anni sulla cresta dell’onda. Irene Grandi si concede una tappa aretina per una serata di musica e parole e una performance in duo durante il tour nazionale di "Io in Blues". Dopo l’ottima accoglienza del vinile "Io in blues live", presentato al Music Day di Roma ad aprile, e il grande successo delle prime date estive, Irene Grandi in questo momento è impegnata in una serie di nuovi appuntamenti col suo tour nei maggiori festival della penisola. Con "Io in Blues" Irene Grandi è tornata al suo primo amore, quando si esibiva nei piccoli club, interpretando i grandi successi blues e soul dagli anni sessanta in poi, con omaggi a miti assoluti della musica cui oggi sono affiancate anche alcune riletture dei brani più famosi della sua carriera.

A Foiano Irene Grandi ripercorrerà la sua carriera e i suoi più grandi successi raccontando anche di "Io in Blues" l’atto d’amore di una delle più importanti cantanti italiane ad alcuni dei più carismatici artisti internazionali e italiani che hanno reso, direttamente o indirettamente, immortale un genere che è alla base di tutta la musica moderna che conosciamo. Ma l’artista di In vacanza da una vita, ripercorrerà anche i suoi successi quelli che l’hanno vista in cima alle classifiche per anni con brani come "Bruci la città" o "La tua ragazza sempre". Non solo la sua arte e la sua grande tecnica interpretativa: la serata a Valdichiana Village rivelerà la “donna” Irene Grandi, dagli albori della carriera, quando giovanissima, nel 1994, iniziò a calcare il Palco di Sanremo, fino alla maturità artistica. Irene Grandi è infatti un’artista che ha sempre cercato di cambiare pelle, per mettersi in gioco e sperimentare.