Investimento di 750mila euro per il Comune

LUCIGNANO

Un investimento di ben 750 mila euro per recuperare e riqualificare i locali dismessi al piano terra del complesso architettonico del Palazzo Comunale di Lucignano, nel cuore del borgo della Valdichiana. L’obiettivo è (ri)utilizzare quegli spazi per mettere in piedi laboratori artistici e sale espositive: sia per i servizi didattici che culturali. "L’idea trainante dell’opera è quella di creare un luogo accogliente destinato agli adulti ed ai giovani per vivere a 360 gradi il loro diritto di appartenenza alla comunità, attraverso l’arte e la socialità – spiega il sindaco di Lucignano Roberta Casini (nella foto) – il tutto all’interno di un complesso architettonico di rara bellezza, deputato a diventare un nuovo ed ulteriore fulcro della vita socio culturale dei cittadini tutti, luogo di incontro, comunicazione, apprendimento".

I nuovi spazi, oggi dismessi e al piano terra del plesso architettonico del palazzo Comunale, ex convento di San Francesco, avranno una nuova vita quindi: uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale è quello di creare nel belvedere, di collegamento tra la scuola e la mensa, anche una zona dedicata agli studenti delle medie, per attività ludiche e didattiche. Come accennato l’importo complessivo dell’intervento ammonta a 750 mila euro che verranno finanziati per l’80% da Regione Toscana, cioè per 570 mila euro, grazie al bando di Rigenerazione Urbana destinato ai comuni sotto i 20mila abitanti vincitori del bando. Saranno invece onere del comune gli altri 150mila euro.