Investe un lupo e finisce fuori strada. Motociclista ferito nello schianto sulla 71

AREZZO

Ha investito con lo scooter un lupo ed è finito fuori strada. E’ successo ieri mattina lungo la Strada regionale 71, all’altezza della località Il Matto, nel territorio comunale di Arezzo a confine con Castiglion Fiorentino. Erano circa le 7 di mattina quando uno scooter si è andato a scontrare con un lupo che stava attraversando la carreggiata. L’impatto è stato violentissimo: l’animale è finito sul ciglio della strada privo di vita, il mezzo a due ruote è invece finito fuori strada, nel fosso. A chiamare i soccorsi un volontario della Misericordia fuori servizio che si trovava lì per andare al lavoro. Sul posto sono arrivati la Croce Bianca di Arezzo e la polizia municipale di Arezzo che ha portato avanti i rilievi e regolato il traffico sull’arteria principale della provincia su cui il traffico è stato rallentato per le operazioni di soccorso. L’uomo, 57 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Arezzo: non è in pericolo di vita.

Intanto sui social le foto hanno riacceso la polemica sulla questione del lupo: c’è chi bolla la presenza degli animali selvaggi come un problema da risolvere e chi invece pensa che l’incidente si sarebbe potuto evitare con più attenzione, adducendo che la loro presenza è segnalata da appositi cartelli. Secondo Marco Bruni, presidente di Emergenza Lupo Arezzo, "nell’ultimo periodo ci sono stati vari casi simili a questi, tutti nel tratto chianino della Sr 71, tra Rigutino, Ripa di Olmo, Policiano, ma non tutti denunciati - spiega - chi investe accidentalmente un animale ha paura della campagna mediatica degli animalisti che li accusano di aver ucciso un lupo che è un animale protetto. Nessuno ce l’ha con il lupo ma se non vengono gestiti è un problema".