Sospetta intossicazione alimentare in gita, 20 ragazzi in ospedale

Arezzo, 13 marzo 2024 – Disavventura per un gruppo di studenti francesi di 14 anni: in preda a malesseri dovuti a una sospetta intossicazione alimentare hanno interrotto intorno alle 5 di stamani il viaggio in pullman per Roma uscendo al casello dell'autostrada A1 di Arezzo.

Una ventina, compreso un docente, i partecipanti alla gita ricorsi alle cure ospedaliere, gli altri 50 circa sono stati accolti nell'auditorio dello stesso ospedale San Donato e idratati. Con ogni probabilità, è stato ipotizzato, il malore sarebbe legato a un'intossicazione da cibo contratta in una mensa scolastica a Lione, da dove proveniva il gruppo in gita: altri compagni non erano partiti perché alle prese, dopo un pranzo, con disturbi intestinali.

Le condizioni dei ricoverati al pronto soccorso sono in miglioramento e dovrebbero essere dimessi in giornata, se non ci saranno complicazioni, per riprendere il viaggio verso Roma. Dall'ospedale di Arezzo è partita la segnalazione per la Francia, per capire l'origine del malore.