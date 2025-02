Interventi al cimitero di Gricignano

Approfittando delle condizioni climatiche favorevoli, almeno nella settimana che sta per concludersi, hanno preso il via in questi giorni i lavori al cimitero della frazione di Gragnano a Sansepolcro. Si tratta, nello specifico, dell’opera di ampliamento della struttura: in particolare, della realizzazione di 30 nuovi loculi, più la struttura portante per una nuova cappella privata, per la quale è prevista a breve l’uscita del bando per la concessione.

L’intervento nel suo complesso prevede l’importo di 128mila euro finanziati con copertura di fondi da parte dell’amministrazione di Palazzo delle Laudi. La ditta incaricata ha richiesto le analisi del terreno e entro una decina di giorni dovrebbero arrivare i risultati delle analisi per la pratica terre e rocce da scavo, da comunicare ad Arpat.

Il terreno ricavato dallo scavo di fondazione e di sistemazione dell’area supera però il volume di riuso dello stesso e, all’interno del cantiere, non risulta esservi abbastanza spazio per uno stoccaggio temporaneo. Considerando dunque che la fase successiva alla demolizione del muro (quella in corso) e allo smaltimento del materiale non riutilizzato per il drenaggio all’interno del cantiere è necessariamente quella dello scavo del terreno di fondazione e modellazione del terreno sul lato ovest, sarà necessario procedere con una sospensione dei lavori in attesa dei risultati delle analisi e di individuare la destinazione finale per il terreno di risulta.

"Manteniamo un impegno – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi - che avevamo preso con i cittadini della frazione di Gragnano: quello di ampliare e rendere più dignitoso il locale cimitero, andando incontro alle esigenze della collettività anche in questo ambito".