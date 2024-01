Interpretazione musicale di “Pinocchio”. Eventi per gli studenti del Marconi di San Giovanni

Arezzo, 23 gennaio 2024 – Nei giorni scorsi, nella chiesa dei “SS. Pietro e Paolo” di San Giovanni Valdarno l’Istituto Comprensivo Marconi ha presentato un bellissimo momento di ascolto musicale e narrazione dedicato a tutti gli studenti delle classi III, IV e V delle scuole primarie BANI e Doccio. Sotto l’occhio attento e lo sguardo divertito dei bambini le professoresse e i professori della scuola secondaria di I grado, con la preziosa collaborazione della Filarmonica “G. Verdi” di Terranuova Bracciolini, ci hanno presentato una meravigliosa interpretazione di una favola a tutti cara e nota da sempre, “Pinocchio”. La voce narrante della bravissima e divertente prof.ssa Arianna Martini, insieme alle musiche eseguite dall’ensemble strumentale costituita da 10 professori della scuola media Marconi e da musicisti della Filarmonica di Terranuova, hanno regalato al nostro istituto un bellissimo momento formativo.

“I ragazzi della scuola primaria - ha detto la Dirigente scolastica Emilia Minichini - sono rimasti entusiasti. Hanno partecipato con molto interesse e al termine della narrazione hanno fatto tante domande incuriositi dagli strumenti musicali e dalla capacità dei nostri artisti”. “La musica - ha aggiunto il professor Luca Volpi - ha la straordinaria capacità di unire e arricchire il percorso scolastico dei nostri studenti”. L’IC Marconi, scuola ad indirizzo musicale e polo ad orientamento artistico e performativo offre ogni giorno, sia durante le attività curricolari che in quelle extra-curricolare, la possibilità ai suoi studenti di divertirsi imparando". Anche per il prossimo anno, quindi, ci sarà l’opportunità per gli studenti che arriveranno in prima media di imparare uno di questi strumenti: saxofono, tromba, clarinetto, percussioni, pianoforte, flauto traverso. L'istituto ha voluto ringraziare in particolare i docenti della scuola media che si sono messi in gioco esclusivamente per gli studenti, i prof. L. Volpi, prof.ssa A. Buoninsegni, Prof.ssa F. Rivellino, prof. G. Baldesi, prof.ssa F. Tanzi, prof. S. Brusoni, prof. G. Mazzoni, prof.ssa L. Parrella, prof. Pietro Pappala