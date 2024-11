Intercettato mentre vende la droga. Scappa ma poi finisce in manette

E’ stato sorpreso dalla polizia di Stato a bordo dell’auto del cliente intento a vendere droga. Un cittadino senegalese, irregolare sul territorio nazionale, vista la malaparata ha cercato di fuggire abbandonando il borsetto pieno di sostanza stupefacente sul sedile. Ma è stato fermato dagli uomini della squadra Mobile ed arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E’ successo lunedì sera, siamo a Saione. La Polizia di Stato, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di prevenzione nelle aree cittadine che destano maggiore allarme sociale, decide di effettuare il controllo di un’auto sospetta con alla guida un italiano che aveva poco prima fatto salire a bordo uno straniero con indosso un vistoso borsetto portato a tracolla. Al momento del controllo sono stati due gli elementi ad insospettire gli agenti. Il fatto che gli occupanti avessero manifestato evidenti segni di nervosismo e poi, l’inconfondibile odore di sostanza stupefacente fuoriuscito dall’abitacolo all’apertura dello sportello. Mentre gli agenti procedevano all’identificazione dello straniero, oltre che alla verifica del contenuto del borsetto, l’uomo, con un movimento repentino, ha provato a darsi alla fuga, non prima di abbandonare lo stesso borsetto nell’abitacolo dell’auto. Ne è nato un inseguimento per le vie di Saione, ma lo straniero è stato raggiunto poco dopo dagli agenti che hanno poi recuperato anche quel borsetto dalle generose dimensioni che, da subito, aveva catturato l’attenzione degli agenti. Il suo contenuto ha chiarito tutto e confermato i sospetti. All’interno c’erano infatti alcuni involucri sottovuoto contenenti droga. Gli accertamenti successivi hanno permesso poi di rinvenire all’interno delle tasche dei pantaloni del fuggitivo un ulteriore involucro di presunta sostanza stupefacente, nonché 2500 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, presumibilmente guadagno di precedenti cessioni effettuate durante la giornata. All’esito degli accertamenti, effettuati nel Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, la sostanza rinvenuta è risultata essere cocaina del peso lordo di163 grammi circa, suddivisi in 13 involucri termosaldati di diverso peso e dimensioni, nonché 57 grammi circa di hashish suddivisa in 2 panetti. Sostanza, visto il confezionamento, che l’uomo era pronto a vendere. Lo straniero è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente ed è stato portato nella casa circondariale di Siena.