insieme per terranuova

La sfida tra Chienni e Di Ponte poteva prefigurarsi come un testa a testa? Durante il voto erano circolate voci di un presunto sondaggio in cui lo scarto tra i due candidati a sindaco sarebbe stato minimo e per questo gli atteggiamenti nei due schieramenti sono mutati in maniera repentina.

I supporter del sindaco uscente non sembravano più certi di una vittoria larga come indicavano le previsioni e dall’altro lato i sostenitori di Terranuova Futura hanno avuto uno scatto d’orgoglio, sperando fino all’ultimo che un ribaltone, anche se per una manciata di voti, fosse possibile. Alla fine il distacco è stato netto e non sono emerse sorprese.