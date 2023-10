Insegue il ladro e lo placca. Ex podista, impresa al market: "Io vigile del fuoco per amore"

Non ha avuto paura, anzi ha sfoderato coraggio e potenza fisica. Ha inseguito e placcato il ladro in fuga dal supermercato. Del resto, otto anni con la divisa dei vigili del fuoco e altrettanti da podista nella squadra dei pompieri, sono stati una buona scuola. Francesca Limoni ha visto in diretta la scena, alle casse del market nel quale aveva appena finito di fare la spesa e ha deciso di entrare in azione. "Non sono un eroe, ho solo fatto quello che ognuno di noi dovrebbe fare in situazioni del genere". E lei si è trovata nel posto giusto al momento giusto per consegnare alla polizia il ladro che aveva appena fatto la spesa gratis. Lo insegue prima in auto, poi a piedi e da ex podista vola i duecento metri che la separano da lui e lo blocca. "Non ho paura, sono molto coraggiosa dopo quello che ho passato; ho pensato che dovevo agire per acciuffare il ladro in fuga". A diciannove anni, Francesca ha visto la morte in faccia in un terribile incidente stradale che "mi ha tenuta paralizzata a letto per un anno".

Ma quel giorno di febbraio, proprio quando pensava che la sua vita sarebbe finita tra il fango di un campo è arrivata un’altra opportunità. "La prima persone che ho visto mentre respiravo a fatica, è stata un vigile del fuoco. Mi hanno salvato e ho deciso di indossare la divisa per aiutare gli altri".

Un pauroso fuoristrada, alle porte di Camucia, la macchina che pattina sul fondo stradale ghiacciato. Lei viene sbalzata fuori dal finestrino e finisce in un campo, la macchina le ricade sopra, imprigionandola. Una lunga convalescenza, tanta fatica nel recupero ma anche tanta forza di ricominciare. E così è stato. La divisa dei pompieri l’ha portata con orgoglio per otto anni, vigile del fuoco "discontinuo", in servizio in tutti i comandi della provincia aretina: "Quando sono entrata, ero l’unica donna".

Non basta: da quella rinascita ha scoperto la passione per la corsa fino a diventare podista e gareggiare nella squadra dei vigili del fuoco. Rinascita dalla quale ha tratto la forza che le ha permesso di bloccare quel "giovane che aveva riempito un borsone di merce presa dagli scaffali. Lei era in coda alla cassa e ha visto la scena.

L’uomo "è stato fermato dai vigilantes del market per controllare cosa avesse nella borsa. Avevo l’impressione che di lì a poco l’uomo avrebbe provato a fuggire. In tanti anni nei vigili del fuoco ne ho viste di tutti i colori e sono in grado di percepire situazioni di rischio". Aveva ragione lei: è stato quando risaliva in auto che ha visto il ladro precipitarsi fuori dal supermercato e guadagnare terreno mentre scattava l’allarme. "Ho messo in moto e l’ho inseguito, sono riuscita a tagliargli la strada ma lui è saltato sul cofano della macchina scavalcandolo". A quel punto, Francesca ha mantenuto lo stesso sangue freddo dei tanti interventi con la divisa da pompiere e nelle gambe ha ritrovato la potenza della velocità.

"Ho corso duecento metri in pochi istanti fino a raggiungerlo e a bloccarlo. Gli ho detto di stare fermo e zitto. Poi è arrivata la polizia che lo ha preso in consegna". È stato a quel punto che lei è potuta correre - è il caso di dire - "a casa a preparare il pranzo per mio figlio che usciva da scuola".

Tutto in gran velocità, così come scorre la vita di Francesca, 45 anni, che si impegna "nella difesa dei più fragili. Nel supermercato era appena entrata una donna incinta e temevo potesse accadere qualcosa di rischioso per lei e per tutti gli altri. Così, visto che la situazione era in stand by ho deciso di intervenire dando il mio piccolo contributo".

Ora, Francesca sta già correndo: questa volta verso il 31 dicembre per un appuntamento di quelli che cambiano la vita: "Mi sposo".