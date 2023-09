Innovazione e tecnologia per Graziella Braccialini a VicenzaOro

Arezzo, 13 settembre 2023 – Un bilancio positivo per Graziella Braccialini a VicenzaOro September 2023. Il principale salone europeo dedicato all’oreficeria e alla gioielleria ha confermato il momento di ripartenza vissuto dopo la parentesi estiva e, soprattutto, ha fornito un’occasione di incontro tra operatori provenienti da tutti i continenti per confrontarsi sulle più recenti novità creative, tecniche e stilistiche del settore.

La fase di dinamismo è stata testimoniata anche dallo stand di Graziella Braccialini dove sono stati accolti buyers di mercati quali Medio Oriente, Nord Africa e Stati Uniti a cui sono stati presentati i più recenti progetti di sviluppo commerciale e produttivo.

Tra questi è rientrato il lancio in anteprima assoluta della tecnologia all’avanguardia “Graziella Air” per realizzare i gioielli in oro più leggeri al mondo attraverso una minor deposizione superficiale del metallo per centimetro quadrato.

Questa innovazione, ideata dalla stessa azienda aretina, permetterà di ottenere prodotti con maggiori volumi e con minore peso, senza perdere prestigio, eleganza e valore. Lo stand allestito a VicenzaOro September 2023 ha inoltre permesso di consolidare il sempre più forte legame tra mondo del gioiello e mondo della moda che sta caratterizzando l’identità di Graziella Braccialini, espresso anche attraverso le più recenti collezioni in oro, argento e bronzo.

Il salone vicentino ha aperto una stagione particolarmente ricca di appuntamenti fieristici che proseguirà mercoledì 20 settembre con il Jewellery & Gem World Hong Kong 2023 e giovedì 5 ottobre con l’Istanbul Jewerly Show, andando così a partecipare a due dei più importanti appuntamenti mondiali dedicati al mondo del gioiello.

Domenica 17 settembre, inoltre, prenderà il via il Mipel di Milano che rinnoverà l’appuntamento con l’evento mondiale di riferimento della pelletteria dove verranno esposte le nuove collezioni di borse firmate Graziella Braccialini.

«VicenzaOro September 2023 - commenta Giacomo Gori, amministratore delegato di Graziella Braccialini, - è stata una fiera positiva per la qualità dei rapporti avviati che permettono di guardare con fiducia verso le prossime stagioni e che confermano il buono stato di salute del settore.

L’evento ha testimoniato i passi in avanti in termini di tecnologia e innovazione e, in questi ambiti, abbiamo portato il nostro contributo attraverso la prima presentazione del progetto “Graziella Air” che, frutto dei nostri investimenti in ricerca e sviluppo, getta le basi per arrivare a realizzare i gioielli in oro più leggeri al mondo».